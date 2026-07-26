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В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля - РИА Новости, 26.07.2026
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17:10 26.07.2026
В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

В Ивановской области ищут подростка, который пропал 21 июля

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Ивановской области разыскивает подростка 2009 года рождения, который ушел из дома 21 июля и до сих пор не вернулся.
  • Розыском подростка занимается отдел "Кинешемский" МВД России.
  • Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить в полицию.
БРЯНСК, 26 июл - РИА Новости. Полиция Ивановской области разыскивает подростка 2009 года рождения, который 21 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает региональное УМВД.
"Разыскивается... 2009 года рождения, который 21.07.2026 около 15.00 (мск - ред.) ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится на странице полиции в социальной сети "ВКонтакте".
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Отмечается, что розыском подростка занимается отдел "Кинешемский" МВД России.
В полиции сообщили приметы пропавшего: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие (каре) темно-русого цвета, глаза карие. Он был одет в кофту с длинным рукавом черного цвета, джинсы клеш черного цвета, кроссовки красного цвета, ремень поясной красного цвета.
"Просьба ко всем, кто располагает информацией о разыскиваемом, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +79158415655, 02", - добавили в УМВД.
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ПроисшествияИвановская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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