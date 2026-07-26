В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Ивановской области разыскивает подростка 2009 года рождения, который ушел из дома 21 июля и до сих пор не вернулся.

Розыском подростка занимается отдел "Кинешемский" МВД России.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить в полицию.

БРЯНСК, 26 июл - РИА Новости. Полиция Ивановской области разыскивает подростка 2009 года рождения, который 21 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает региональное УМВД.

"Разыскивается... 2009 года рождения, который 21.07.2026 около 15.00 (мск - ред.) ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится на странице полиции в социальной сети " ВКонтакте ".

Отмечается, что розыском подростка занимается отдел "Кинешемский" МВД России

В полиции сообщили приметы пропавшего: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие (каре) темно-русого цвета, глаза карие. Он был одет в кофту с длинным рукавом черного цвета, джинсы клеш черного цвета, кроссовки красного цвета, ремень поясной красного цвета.