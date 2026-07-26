Главком ВМФ рассказал о переходе на подлодки нового поколения "Борей"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить РФ в ближайшие 30–40 лет.
- Подлодки "Борей" придут на смену предыдущему поколению проекта 667БДРМ "Дельфин".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить РФ в ближайшие 30-40 лет, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
"Реализуем все программы перехода на новые поколения подводной лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава". Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, прийдя на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
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