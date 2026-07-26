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Главком ВМФ рассказал о переходе на подлодки нового поколения "Борей" - РИА Новости, 26.07.2026
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Новое оружие России
 
11:38 26.07.2026 (обновлено: 11:39 26.07.2026)
Главком ВМФ рассказал о переходе на подлодки нового поколения "Борей"

Моисеев: подлодки "Борей" с "Булавой" будут служить России в ближайшие 30-40 лет

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир"
Запуск ракеты Булава с подводного крейсера Князь Владимир - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Министерство обороны РФ
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Запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить РФ в ближайшие 30–40 лет.
  • Подлодки "Борей" придут на смену предыдущему поколению проекта 667БДРМ "Дельфин".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить РФ в ближайшие 30-40 лет, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
"Реализуем все программы перехода на новые поколения подводной лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава". Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, прийдя на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
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