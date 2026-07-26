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Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries - РИА Новости, 26.07.2026
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19:41 26.07.2026
Песков прокомментировал атаки ВСУ на склады Wildberries

Песков: надо спросить у Киева, зачем он наносит удары по складам Wildberries

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что надо спросить у киевского режима, зачем он наносит удары БПЛА по складам Wildberries.
  • Он опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Надо спросить у киевского режима, зачем он наносит удары БПЛА по складам Wildberries, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это надо у киевского режима спросить", - сообщил он ИС "Вести", отвечая на вопрос, на что рассчитаны атаки БПЛА на склады Wildberries.
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Песков ранее отмечал террористическую сущность киевского режима, комментируя атаки ВСУ на логистические центры. Он также опроверг утверждения о том, что склады Wildberries используются для поставок товаров для армии.
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.
Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТамбовская областьКотовскДмитрий ПесковВайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы Украины
 
 
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