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Россия принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2026
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19:26 26.07.2026
Россия принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ, заявил Песков

Песков: Россия принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия принимает все меры для минимизации последствий атак ВСУ.
  • Президент РФ Владимир Путин на совещании говорил о необходимости принятия дополнительных мер для минимизации опасности террористических действий ВСУ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия принимает все меры для минимизации последствий атак ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом говорил президент (РФ Владимир Путин - ред.) на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются", - сказал Песков ИС "Вести", отвечая на вопрос, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.
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