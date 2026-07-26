Россия принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия принимает все меры для минимизации последствий атак ВСУ.
- Президент РФ Владимир Путин на совещании говорил о необходимости принятия дополнительных мер для минимизации опасности террористических действий ВСУ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия принимает все меры для минимизации последствий атак ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом говорил президент (РФ Владимир Путин - ред.) на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются", - сказал Песков ИС "Вести", отвечая на вопрос, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.