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В Кремле ответили на сообщения об обсуждении США и Украиной договоренностей - РИА Новости, 26.07.2026
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16:01 26.07.2026
В Кремле ответили на сообщения об обсуждении США и Украиной договоренностей

Песков: Кремль пока не готов обсуждать новости о договоренностях США и Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украиной возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе.
  • По словам Пескова, достоверность сведений о переговорах США и Украины неизвестна.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украиной возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе - неизвестно, насколько эти сведения достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому пока что-то комментировать преждевременно", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Украина и США обсуждают возможную договоренность о прекращении боевых действий в воздухе.
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