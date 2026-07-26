В Кремле ответили на сообщения об обсуждении США и Украиной договоренностей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украиной возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе - неизвестно, насколько эти сведения достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.