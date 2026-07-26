В Кремле ответили на сообщения об обсуждении США и Украиной договоренностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украиной возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе.
- По словам Пескова, достоверность сведений о переговорах США и Украины неизвестна.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украиной возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе - неизвестно, насколько эти сведения достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому пока что-то комментировать преждевременно", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Украина и США обсуждают возможную договоренность о прекращении боевых действий в воздухе.