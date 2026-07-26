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Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал ее трек - РИА Новости, 26.07.2026
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00:51 26.07.2026
Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал ее трек

Кэти Перри возмутилась, что Белый дом взял ее трек для видео с ударами по Ирану

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Американская певица Кэти Перри
Американская певица Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская певица Кэти Перри . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом использовал трек Кэти Перри Firework в видео с военными ударами, предположительно, по иранским объектам.
  • Кэти Перри выразила возмущение по поводу использования ее песни и заявила, что не давала одобрения на это.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри возмутилась тем, что чиновники Белого дома использовали ее трек Firework ("Фейерверк") в видео с военными ударами.
Ранее Белый дом на своей странице в соцсети TikTok опубликовал видеозапись с военными ударами, предположительно, по иранским объектам. Видео сопровождается треком Кэти Перри, а также надписью "Иран предупрежден".
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"Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами. Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал, и я ни в коем случае не оправдываю это", - написала певица на своей странице в соцсети Х.
Певица добавила, что ее музыка призвана "объединять людей, а не прославлять войну".
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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