Работающим пенсионерам назвали три способа сберечь часть дохода

Самый простой способ — банковский вклад под 13–16% годовых с государственной страховкой до 1,4 миллиона рублей. Второй вариант — облигации федерального займа, позволяющие зафиксировать доходность на несколько лет. Для долгосрочных вложений подходит индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом. Недвижимость в аренду дает стабильный доход, но требует крупных вложений.