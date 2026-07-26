Работающим пенсионерам назвали три способа сберечь часть дохода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрист Илья Русяев рассказал о вариантах размещения накоплений для работающих пенсионеров, готовящихся к выходу на пенсию.
- Среди предложенных вариантов: банковский вклад под 13–16% годовых, облигации федерального займа, индивидуальный инвестиционный счет и недвижимость в аренду.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые готовятся завершить карьеру, могут получать доход сверх пенсии, грамотно разместив накопления. О доступных вариантах агентству "Прайм" рассказал юрист Илья Русяев.
Самый простой способ — банковский вклад под 13–16% годовых с государственной страховкой до 1,4 миллиона рублей. Второй вариант — облигации федерального займа, позволяющие зафиксировать доходность на несколько лет. Для долгосрочных вложений подходит индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом. Недвижимость в аренду дает стабильный доход, но требует крупных вложений.
"Разумный подход — разделить накопления на три части: вклад как подушка, облигации для регулярного дохода и недвижимость при наличии капитала. Это снижает зависимость от одного источника и позволяет спокойно жить на процент", — заключил Русяев.