Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента.
- По словам Пескова, у каждого сотрудника администрации президента отдельный график отпусков в зависимости от подготовки и вовлеченности в мероприятия.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента.
"Все по-разному. У каждого отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график по темпам подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченности в те или иные мероприятия. А так - все люди", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, говоря о том, могут ли сотрудники администрации президента в нынешнее время уйти в отпуск на несколько недель.