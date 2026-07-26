Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 26.07.2026 (обновлено: 13:13 26.07.2026)
Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента

Песков: работники администрации президента уходят в отпуск по отдельному графику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента.
  • По словам Пескова, у каждого сотрудника администрации президента отдельный график отпусков в зависимости от подготовки и вовлеченности в мероприятия.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике отпусков сотрудников администрации президента.
"Все по-разному. У каждого отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график по темпам подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченности в те или иные мероприятия. А так - все люди", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, говоря о том, могут ли сотрудники администрации президента в нынешнее время уйти в отпуск на несколько недель.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации
Вчера, 11:28
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала