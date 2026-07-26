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Осипова выиграла в беге на 100 м с барьерами на ЧР по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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19:29 26.07.2026
Осипова выиграла в беге на 100 м с барьерами на ЧР по легкой атлетике

Осипова завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на ЧР по легкой атлетике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика. Чемпионат России. Первый день
Легкая атлетика. Чемпионат России. Первый день - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Осипова победила в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате России, который прошел в Екатеринбурге, с результатом 12,77 секунды.
  • В соревнованиях по бегу с барьерами среди мужчин на 110 метров Матвей Герасимов занял первое место с результатом 13,49 секунды.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дарья Осипова одержала победу в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге.
Осипова преодолела дистанцию за 12,77 секунды. Второе место заняла Виктория Погребняк (12,96), третье - Алина Бозюкова (13,05).
Результаты других соревнований:
бег с барьерами, 110 м, мужчины: 1. Матвей Герасимов (13,49), 2. Даниил Шубин (13,68), 3. Семен Манаков (13,74).
ходьба, 10000 м, мужчины: 1. Алексей Лемонов (39.06,19), 2. Василий Мизинов (39.13,33), 3. Коркмаз Салих (Турция, 39.19,09), бронзовую медаль завоевал финишировавший четвертым Сергей Кожевников (39.30,19).
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