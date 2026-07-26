Глава CENTCOM предложил прекратить удары в районе Ормуза, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM), предлагает остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива.

Рекомендация Купера и других советников повлияла на решение Дональда Трампа о паузе в бомбардировках Ирана.

Он обосновал свою позицию тем, что бомбардировки существенно снизили способность Ирана атаковать корабли и что воздушные удары уже были нанесены по большинству намеченных целей.

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер предлагает остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности, сообщил портал Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер предлагает остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Рекомендация Купера и других советников повлияла на президента США Дональда Трампа при принятии решения в пятницу о паузе в бомбардировках Ирана", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, это является свидетельством признания военными и гражданскими советниками Трампа того, что возможности достижения целей посредством военных действий, включая применение авиации, имеют свои пределы.

Как уточнили собеседники издания, на нынешней неделе Купер довел свою позицию до представителей Пентагона и Белого дома. По их словам, адмирал обосновал ее тем, что в последнее время бомбардировки позволили существенно снизить способность Ирана атаковать корабли. Глава Центрального командования также выразил уверенность в том, что воздушные удары уже были нанесены по большинству намеченных целей.

Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом.