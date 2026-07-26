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В России выросла популярность альтернативных способов оплаты покупок - РИА Новости, 26.07.2026
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09:09 26.07.2026
В России выросла популярность альтернативных способов оплаты покупок

РИА Новости: россияне активно переходят на альтернативные способы оплаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупка с использованием смартфона
Покупка с использованием смартфона - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне активно переходят на альтернативные способы оплаты, такие как pay-сервисы, система быстрых платежей (СБП), QR-коды и другие, благодаря их удобству и развитию платежной инфраструктуры.
  • Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла 33% от всех безналичных транзакций, и все виды безналичных платежей демонстрируют положительную динамику.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне продолжают активно переходить на альтернативные способы оплаты – pay-сервисы, систему быстрых платежей (СБП), QR-коды и другие, на рост популярности влияют их удобство и развитие платежной инфраструктуры, рассказали РИА Новости в банках.
"Мы видим устойчивый интерес клиентов к альтернативным способам оплаты. Сегодня для многих это уже привычный способ оплачивать повседневные покупки без использования физической банковской карты", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. Клиенты все чаще оплачивают покупки по биометрии, с помощью SberPay, QR-кода, СБП или носимых устройств, уточнили в банке.
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Лидером по количеству операций по итогам первого полугодия 2026 года стали NFC-платежи – с их помощью совершено более 1 миллиарда транзакций. При этом по объему платежей лидирует SberPay в интернете: оборот превысил 1,2 триллиона рублей. В Сбербанке ожидают, что во втором полугодии интерес к альтернативным способам оплаты продолжит расти.
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"Основной драйвер этой динамики – удобство: клиенту не нужно носить с собой пластиковую карту или вводить ее реквизиты при покупке в интернете. Дополнительное влияние оказывают развитие платежной инфраструктуры, расширение числа сценариев использования и возможность выбрать наиболее удобный способ оплаты в каждой конкретной ситуации", – добавили в банке.
Директор департамента эквайринга малого и среднего бизнеса ПСБ Инна Емельянова отметила, что в сегменте платежей малого и среднего бизнеса самым популярным альтернативным каналом оплат является СБП. Банк с января по июнь отметил рост оборота платежей через СБП на 36%. При этом в годовом выражении обороты за июнь выросли в 1,5 раза, уточнила Емельянова.
"Высокий спрос на такой вид оплат для покупателей объясняется в первую очередь удобством – не нужно носить с собой карту или кошелек, достаточно смартфона. Для бизнеса платежи через СБП являются экономически привлекательным инструментом – их стоимость ниже классического эквайринга, при этом денежные средства поступают на счет мгновенно", – сказала она.
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Т-Банк сообщил РИА Новости, что доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла 33% от всех безналичных транзакций (+1 процентный пункт за год). При этом положительную динамику в январе-июне демонстрировали все виды безналичных платежей, уточнили в банке. Количество оплат с помощью T-Pay в первом полугодии выросло на 16%.
"МТС банк" сообщил РИА Новости, что активно развивает альтернативные способы оплаты. В первую очередь речь идет о платежах по QR-коду и с помощью сервиса приема платежей МТС Pay. Лидером по объему и охватам среди альтернативных способов оплаты там назвали QR‑коды. Их популярность в банке объяснили удобством, ростом числа клиентов с виртуальными картами, развитием программ лояльности.
Во втором полугодии в "МТС банке" ждут продолжения роста популярности альтернативных способов оплаты, в том числе благодаря появлению новых сценариев их использования и повышению удобства сервисов для клиентов.
ВТБ сообщал, что альтернативные способы оплаты в банке по итогам января–мая обогнали операции по картам по среднему чеку. Пользователи совершили около 570 миллионов оплат (+60% в годовом выражении) и потратили свыше 660 миллиардов рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и сервиса ВТБ Pay. По каждому из этих способов оплаты выросло и количество транзакций, и объем платежей.
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