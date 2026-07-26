Омбудсмен ДНР заявила о крайне высоком числе детей, потерявших родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число детей, потерявших родителей вследствие агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
- Государство делает все возможное, чтобы обеспечить детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку.
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ежедневно сталкивается с последствиями трагедии, развернувшейся на территории Донбасса, и каждый день прилагает все усилия, чтобы защитить права тех, кто пострадал от агрессии ВСУ.
День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в Донецкой народной республике 27 июля. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.