Омбудсмен ДНР заявила о крайне высоком числе детей, потерявших родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Число детей, потерявших родителей вследствие агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Государство делает все возможное, чтобы обеспечить детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку.

ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Число детей, потерявших родителей вследствие агрессии Киева , остается крайне высоким. Наше государство делает все возможное, чтобы обеспечить этим детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку", - сказала Морозова , комментируя вопрос агентства о сиротах в ДНР.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР ежедневно сталкивается с последствиями трагедии, развернувшейся на территории Донбасса, и каждый день прилагает все усилия, чтобы защитить права тех, кто пострадал от агрессии ВСУ.

День памяти детей – жертв войны в Донбассе отмечается в Донецкой народной республике 27 июля. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.