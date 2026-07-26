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Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться со службы - РИА Новости, 26.07.2026
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13:16 26.07.2026
Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться со службы

Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться с военной службы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла участнику СВО со второй группой инвалидности уволиться с военной службы.
  • Мужчине, нуждающемуся в постоянном наблюдении врачей, было сложно оформить документы, и он был направлен обратно в воинскую часть, но после запроса в военную прокуратуру его права были восстановлены.
  • Сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО со второй группой инвалидности уволиться с военной службы.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась жительница Вологодской области. Ее мужу была присвоена вторая группа инвалидности после тяжелого ранения в зоне СВО. Однако возникли сложности с оформлением документов, и мужчина, нуждающийся в постоянном наблюдении врачей, вновь был направлен в воинскую часть.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Вологодской области Владимиром Матвеевым мы оперативно направили запрос в военную прокуратуру. Помощь оказана. Права нашего защитника восстановлены - мужчина официально уволен с военной службы по состоянию здоровья", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию. В сообщении Лантратова также поблагодарила органы военной прокуратуры за оперативное решение вопроса.
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