Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться со службы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла участнику СВО со второй группой инвалидности уволиться с военной службы.
- Мужчине, нуждающемуся в постоянном наблюдении врачей, было сложно оформить документы, и он был направлен обратно в воинскую часть, но после запроса в военную прокуратуру его права были восстановлены.
- Сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО со второй группой инвалидности уволиться с военной службы.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась жительница Вологодской области. Ее мужу была присвоена вторая группа инвалидности после тяжелого ранения в зоне СВО. Однако возникли сложности с оформлением документов, и мужчина, нуждающийся в постоянном наблюдении врачей, вновь был направлен в воинскую часть.
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"Совместно с уполномоченным по правам человека в Вологодской области Владимиром Матвеевым мы оперативно направили запрос в военную прокуратуру. Помощь оказана. Права нашего защитника восстановлены - мужчина официально уволен с военной службы по состоянию здоровья", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию. В сообщении Лантратова также поблагодарила органы военной прокуратуры за оперативное решение вопроса.