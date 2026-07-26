Иран и Оман обсудили, сколько судов должны проходить через Ормуз, пишут СМИ

"Эти переговоры были сконцентрированы на том, сколько судов должны проходить через так называемый южный коридор (Ормузского) пролива вдоль побережья Омана, а сколько - через иранские воды", - пишет газета, ссылаясь на собеседников, знакомых с ходом обсуждения.

Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.