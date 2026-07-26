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Иран и Оман обсудили, сколько судов должны проходить через Ормуз, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2026
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16:42 26.07.2026
Иран и Оман обсудили, сколько судов должны проходить через Ормуз, пишут СМИ

FT: Иран и Оман обсуждали транзит судов через их территориальные воды Ормуза

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Омана и Ирана на переговорах в Тегеране обсуждали распределение судоходства через иранские и оманские воды Ормузского пролива.
  • По сообщению портала Axio, Иран и Оман достигли прогресса в переговорах по вопросу судоходства в Ормузском проливе.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Представители Омана и Ирана на переговорах в Тегеране обсуждали, сколько судов должны проходить через иранские, а сколько - через оманские воды Ормузского пролива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.
В воскресенье портал Axios со ссылкой на источники в регионе сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузском проливе.
"Эти переговоры были сконцентрированы на том, сколько судов должны проходить через так называемый южный коридор (Ормузского) пролива вдоль побережья Омана, а сколько - через иранские воды", - пишет газета, ссылаясь на собеседников, знакомых с ходом обсуждения.
Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.
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