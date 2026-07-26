Посол в Норвегии оценил призыв Вадефуля усилить конфронтацию в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что внерегиональные члены НАТО усиливают конфронтацию в Арктике.
- Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал к усилению «сдерживания» на северном фланге НАТО, что было оценено послом Корчуновым резко негативно.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику, усиливают конфронтацию в регионе, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с норвежским коллегой призвал к усилению "сдерживания" на северном фланге НАТО.
МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике
15 июля, 17:11
"Призыв г-на Вадефуля оцениваем резко негативно", - указал Корчунов, комментируя это заявление.
"Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы", - сказал он.
По словам посла, "представители Берлина в этом особенно усердствуют".