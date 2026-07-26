Рейтинг@Mail.ru
Посол в Норвегии оценил призыв Вадефуля усилить конфронтацию в Арктике - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 26.07.2026
Посол в Норвегии оценил призыв Вадефуля усилить конфронтацию в Арктике

Посол России в Норвегии Корчунов: НАТО усиливает конфронтацию в Арктике

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что внерегиональные члены НАТО усиливают конфронтацию в Арктике.
  • Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал к усилению «сдерживания» на северном фланге НАТО, что было оценено послом Корчуновым резко негативно.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику, усиливают конфронтацию в регионе, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с норвежским коллегой призвал к усилению "сдерживания" на северном фланге НАТО.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике
15 июля, 17:11
"Призыв г-на Вадефуля оцениваем резко негативно", - указал Корчунов, комментируя это заявление.
"Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы", - сказал он.
По словам посла, "представители Берлина в этом особенно усердствуют".
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Великобритания планирует присоединиться к оборонному банку НАТО, пишут СМИ
Вчера, 02:22
 
В миреАрктикаРоссияНорвегияНиколай КорчуновНАТОМИД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала