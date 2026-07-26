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ВМФ доказал, что Россия — великая морская держава, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.07.2026
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15:23 26.07.2026 (обновлено: 15:28 26.07.2026)
ВМФ доказал, что Россия — великая морская держава, заявил Патрушев

Патрушев: военно-морской флот России прошел через многие суровые испытания

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что отечественный военно-морской флот доказал: Россия — великая морская держава.
  • Военно-морской флот России продолжает традиции великих флотоводцев и обеспечивает стратегическую стабильность и международный правопорядок.
  • Президент России Владимир Путин поставил задачи по дальнейшему совершенствованию ВМФ, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, а также сохранению и модернизации атомного подводного флота.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отечественный военно-морской флот, пройдя через многие суровые испытания, доказал, что Россия - великая морская держава, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой", - сказал Патрушев в поздравлении отечественным военным морякам по случаю Дня ВМФ.
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Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ
Вчера, 00:51
Сегодня Военно-морской флот России продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и Николая Кузнецова, обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и хозяйственную деятельность РФ в морях и океанах, отметил председатель Морской коллегии.
Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота, добавил Патрушев.
Президент России Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-морского флота, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, отметил Патрушев. Важнейшая задача - сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, отметил помощник главы государства. Эти меры закреплены в стратегии развития ВМФ, утвержденной президентом России.
Помощник президента пожелал всем морякам - матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам - крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо России.
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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Вчера, 00:04
 
БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевПетр IФедор УшаковДень Военно-Морского Флота
 
 
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