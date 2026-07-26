ВМФ доказал, что Россия — великая морская держава, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что отечественный военно-морской флот доказал: Россия — великая морская держава.

Военно-морской флот России продолжает традиции великих флотоводцев и обеспечивает стратегическую стабильность и международный правопорядок.

Президент России Владимир Путин поставил задачи по дальнейшему совершенствованию ВМФ, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, а также сохранению и модернизации атомного подводного флота.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отечественный военно-морской флот, пройдя через многие суровые испытания, доказал, что Россия - великая морская держава, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой", - сказал Патрушев в поздравлении отечественным военным морякам по случаю Дня ВМФ.

Сегодня Военно-морской флот России продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и Николая Кузнецова, обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и хозяйственную деятельность РФ в морях и океанах, отметил председатель Морской коллегии.

Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота, добавил Патрушев.

Президент России Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-морского флота, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, отметил Патрушев. Важнейшая задача - сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, отметил помощник главы государства. Эти меры закреплены в стратегии развития ВМФ, утвержденной президентом России.