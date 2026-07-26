Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассамблея государств-участников Римского статута МУС большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана.
- Карим Хан обвиняется в сексуальных домогательствах, а МИД РФ надеется, что лишение его иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лишение экс-прокурора МУС Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, сообщает МИД РФ.
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
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"Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правого департамента МИД России.
Там отмечается, что другие государства начали покидать "тонущий корабль", так вслед за странами конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) о своем решении выйти из МУС объявила Венесуэла.
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