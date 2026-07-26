Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана, заявили в МИД

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лишение экс-прокурора МУС Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц, сообщает МИД РФ.