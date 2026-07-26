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В МИД прокомментировали смену прокурора МУС - РИА Новости, 26.07.2026
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11:40 26.07.2026 (обновлено: 11:47 26.07.2026)
В МИД прокомментировали смену прокурора МУС

МИД: смена прокурора МУС едва ли изменит ситуацию в организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана.
  • МИД России считает, что смена прокурора едва ли кардинально изменит ситуацию в организации.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Смена прокурора Римского статута Международного уголовного суда (МУС) едва ли изменит ситуацию в организации, которая изначально задумывалась как политический инструмент, сообщает МИД РФ.
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
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"Однако едва ли смена прокурора кардинально изменит ситуацию в МУС, который изначально задумывался как инструмент оказания политического давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД России.
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