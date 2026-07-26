"Союз МС-28" выпустил парашют для приземления

Парашюты обеспечивают мягкую посадку для спускаемого аппарата (СА) на землю. В первую очередь для планового приземления двигатели корабля включаются на торможение, затем парашюты замедляют спуск, чтобы обеспечить космонавтам безопасное сближение с землей.