Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» выпустил парашют для приземления в казахстанской степи.
- Парашюты обеспечивают мягкую посадку для спускаемого аппарата на землю.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" выпустил парашют для приземления в казахстанской степи, трансляцию спуска ведет "Роскосмос".
Парашюты обеспечивают мягкую посадку для спускаемого аппарата (СА) на землю. В первую очередь для планового приземления двигатели корабля включаются на торможение, затем парашюты замедляют спуск, чтобы обеспечить космонавтам безопасное сближение с землей.
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