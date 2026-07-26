Рейтинг@Mail.ru
"Союз МС-28" выпустил парашют для приземления - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:19 26.07.2026
"Союз МС-28" выпустил парашют для приземления

"Союз МС-28" выпустил парашют для приземления в Казахстане

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевРоссийский космический корабль "Союз"
Российский космический корабль Союз - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Российский космический корабль "Союз". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» выпустил парашют для приземления в казахстанской степи.
  • Парашюты обеспечивают мягкую посадку для спускаемого аппарата на землю.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" выпустил парашют для приземления в казахстанской степи, трансляцию спуска ведет "Роскосмос".
Парашюты обеспечивают мягкую посадку для спускаемого аппарата (СА) на землю. В первую очередь для планового приземления двигатели корабля включаются на торможение, затем парашюты замедляют спуск, чтобы обеспечить космонавтам безопасное сближение с землей.
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Петр Дубров во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Космонавт оценил вероятность встретить инопланетян
13 июля, 18:00
 
НаукаРоскосмосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала