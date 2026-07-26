Овчинский: новые правила для цифровых моделей были применены в 100 проектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские застройщики применили новые требования к цифровым информационным моделям для 100 проектов в первой половине 2026 года.
- В ходе тестирования участники смогли применить новые правила для моделей в формате IFC и воспользоваться инструментами для автоматизированной проверки.
- Появились новые цифровые инструменты, такие как плагины для разработки IFC-моделей и сервисы проверки этих моделей, что должно ускорить процедуру согласования.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Московские застройщики применили новые требования к цифровым информационным моделям, необходимые для согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР), для 100 проектов в первой половине 2026 года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Мы создаем цифровую экосистему, которая делает взаимодействие города и участников строительной отрасли более удобным и понятным. Важно не просто внедрить новые технологии, а помочь проектировщикам и застройщикам без лишних сложностей перейти на современные цифровые инструменты. Уже сегодня результаты проектов показывают, что автоматизация позволяет повысить качество подготовки цифровых моделей и ускорить их рассмотрение", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении департамента отмечается, что в ходе тестирования участники смогли применить новые правила для моделей в формате IFC и воспользоваться инструментами для автоматизированной проверки.
Кроме того, за полгода на основе свыше 300 заявок была собрана база данных о наиболее частых ошибках. Так, чаще всего – в 54% случаев – согласовать АГР не получалось из-за атрибутивных ошибок, в 27% случаев из-за нехватки обязательных файлов, в 19% случаев из-за отсутствия модели в заявке.
В результате первого этапа тестирования появилось несколько цифровых инструментов. Например, плагины для разработки IFC-моделей, сервисы проверки этих моделей для экспертов и проектировщиков. Это должно помочь специалистам сразу выяснить ошибки в моделях и тем самым ускорить процедуру согласования, подчеркнули в департаменте градостроительной политики.
Помимо этого, в личном кабинете портала "СтроимПросто", через который подаются все документы, был сделан модуль для загрузки материалов, который сам проводит проверки и оформляет файлы согласно требованиям.
Как объяснили в департаменте градостроительной политики, все эти инструменты особенно полезны в ситуации, когда в Москве строится большое количество проектов. В частности, в 2025 году в столице по программе реновации были введены рекордные 2,3 миллиона "квадратов" жилья, а именно 119 домов на 35 тысяч квартир.