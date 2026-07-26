На 76 километре МКАД произошло массовое ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
- Движение осуществляется по трем полосам из шести.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Движение осуществляется по двум полосам из шести", — добавляется в релизе.