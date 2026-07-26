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На 76 километре МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 26.07.2026
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11:36 26.07.2026 (обновлено: 20:09 26.07.2026)
На 76 километре МКАД произошло массовое ДТП

На 76 километре МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД России
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей.
  • Движение осуществляется по трем полосам из шести.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Движение осуществляется по двум полосам из шести", — добавляется в релизе.
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