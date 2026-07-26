Посла России вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посла России Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым в небе над Румынией дроном.
- Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, а НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией.
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посла России Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном, заявила глава ведомства Оана Цою.
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"Посол Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел Румынии", — говорится в заявлении министерства в Facebook*.
Ранее в воскресенье президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что он был российским, Бухарест не привел.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол России в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
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