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Посла России вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном - РИА Новости, 26.07.2026
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20:31 26.07.2026 (обновлено: 23:25 26.07.2026)
Посла России вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном

Посла России Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном

© Фото : МИД России Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев
 Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : МИД России
Чрезвычайный и полномочный посол в Румынии Владимир Липаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посла России Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым в небе над Румынией дроном.
  • Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, а НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией.
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посла России Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым дроном, заявила глава ведомства Оана Цою.
«
"Посол Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел Румынии", — говорится в заявлении министерства в Facebook*.
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Ранее в воскресенье президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что он был российским, Бухарест не привел.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол России в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
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В миреРумынияРоссияНикушор ДанНАТОF-16
 
 
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