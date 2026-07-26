МИД: экс-прокурор МУС Хан лишился международного иммунитета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассамблея государств-участников Римского статута отстранила Карима Хана от должности после разбирательства по обвинению в домогательствах.
- Экс-прокурор МУС Карим Хан больше не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Экс-прокурор МУС Карим Хан больше не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута, сообщает МИД РФ.
Ранее Ассамблея государств-участников Римского статута 24 июля отстранила Хана от должности после почти двухлетнего разбирательства по обвинению в домогательствах.
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"Что касается самого Карима Хана, то больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правого департамента МИД России.
В ведомстве выразили надежду, что это поможет добиться выдачи Хана в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.
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