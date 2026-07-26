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Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом - РИА Новости, 26.07.2026
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21:18 26.07.2026
Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом

Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом и пообещал дать ответ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Берлина произошел наезд на толпу, в результате которого один человек погиб и 29 пострадали.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал произошедшее исламистским террористическим нападением и пообещал принять решительные меры.
  • Министр юстиции ФРГ Стефания Хубиг сообщила, что дело о расследовании теракта будет передано из полиции Берлина в федеральную генеральную прокуратуру Германии.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал наезд на толпу в центре Берлина вызывающим презрение исламистским террористическим нападением и пообещал дать жесткий ответ.
Теракт произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
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"Это и трагическое событие и одновременно презренный поступок", - заявил Мерц журналистам в Берлине.
Канцлер выразил соболезнования пострадавшим в ходе наезда и их семьям, назвав произошедшее "террористическим исламистским нападением".
Вслед за этим он заверил, что правительство ФРГ сделает все возможное для скорейшей поимки виновников, а также пообещал принять взвешенные, но решительные меры после случившегося.
Попутно Мерц также выразил готовность дать жесткий ответ экстремистам.
"Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе. Независимо от всех партийных разногласий мы будем защищать свободу нашего общества", - заявил Мерц.
Министр юстиции ФРГ Стефания Хубиг сообщила, что дело о расследовании теракта будет передано из полиции Берлина в федеральную генеральную прокуратуру Германии. Добриндт ранее сообщил, что правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации телеканала RBB, главный подозреваемый, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, пытался ранее вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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