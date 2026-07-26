Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Берлина произошел наезд на толпу, в результате которого один человек погиб и 29 пострадали.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал произошедшее исламистским террористическим нападением и пообещал принять решительные меры.

Министр юстиции ФРГ Стефания Хубиг сообщила, что дело о расследовании теракта будет передано из полиции Берлина в федеральную генеральную прокуратуру Германии.

БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал наезд на толпу в центре Берлина вызывающим презрение исламистским террористическим нападением и пообещал дать жесткий ответ.

Теракт произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.

"Это и трагическое событие и одновременно презренный поступок", - заявил Мерц журналистам в Берлине

Канцлер выразил соболезнования пострадавшим в ходе наезда и их семьям, назвав произошедшее "террористическим исламистским нападением".

Вслед за этим он заверил, что правительство ФРГ сделает все возможное для скорейшей поимки виновников, а также пообещал принять взвешенные, но решительные меры после случившегося.

Попутно Мерц также выразил готовность дать жесткий ответ экстремистам.

"Этим преступникам, этим экстремистам нет места в центре нашего общества. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд, направленный против нашей свободы, продолжал распространяться в нашем обществе. Независимо от всех партийных разногласий мы будем защищать свободу нашего общества", - заявил Мерц.

Министр юстиции ФРГ Стефания Хубиг сообщила, что дело о расследовании теракта будет передано из полиции Берлина в федеральную генеральную прокуратуру Германии. Добриндт ранее сообщил, что правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации телеканала RBB, главный подозреваемый, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, пытался ранее вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*.