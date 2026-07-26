Рейтинг@Mail.ru
Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.07.2026 (обновлено: 08:01 26.07.2026)

Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. ФРГ, еще недавно требовавшая усилить давление на Москву, начала осторожно прощупывать возможности диалога. Причин несколько, причем все — внутриполитические. Стоит ли ждать настоящего сдвига в отношениях — разбиралось РИА Новости.

Самый непопулярный

Поводом для новой волны разговоров о возможном восстановлении контактов между столицами стала публикация британской газеты The Times. По данным издания, группа бывших немецких политиков и лоббистов поддерживает неофициальные контакты с представителями российского руководства.
"В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи", — сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. При этом, по версии The Times, попытки пока не привели к заметным результатам.
Этот интерес возник не на пустом месте. Фридрих Мерц пришел к власти в мае 2025-го с масштабными обещаниями: перезапустить экономику, ужесточить миграционную политику, укрепить обороноспособность страны. Спустя чуть больше года ситуация выглядит совсем иначе.
© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
По данным ARD-DeutschlandTrend, одного из самых авторитетных ежемесячных социологических исследований в Германии, к июню 2026-го рейтинг одобрения канцлера упал до 13 процентов. Это самый низкий показатель с 1997-го, когда такие замеры только начали проводить. Работой Мерца недовольны 84 процента немцев, причем даже среди сторонников его "Христианско-демократического союза" доля критиков достигла 51 процента.
Опрос еженедельного социологического мониторинга RTL Trendbarometer, проведенный перед уходом бундестага на летние каникулы, показал схожую картину: деятельность канцлера не одобряют 85 процентов респондентов, поддерживают — лишь 14.
Таким образом, Мерц стал самым непопулярным главой правительства в послевоенной истории Германии. Стремительно сдают позиции и сами христианские демократы. Если год назад блок ХДС/ХСС уверенно лидировал в общенациональных опросах с результатом около 33 процентов, то к июлю 2026-го его поддержка снизилась до 21-23 процентов. Первое место перешло к "Альтернативе для Германии".

Цена отказа

Главная причина разочарования — состояние экономики. А в ее основе, как теперь признают и в Берлине, — энергетический кризис.
В интервью телеканалу ZDF 19 июля Фридрих Мерц впервые публично признал, что затянувшийся кризис связан с прекращением поставок российского газа. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, не оказались ли его предвыборные обещания ошибочными. Канцлер объяснил ситуацию изменившимися обстоятельствами: затяжным характером международных кризисов, усилением давления со стороны Китая и тем, что США при Дональде Трампе уже не поддерживают НАТО в прежнем объеме.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Экономическая статистика лишь усиливает этот вывод. После отказа от дешевого российского газа в 2022-м и одновременного закрытия атомных электростанций Германия столкнулась с резким ростом стоимости энергии. Сегодня цены на энергоносители для промышленности — третьи по величине в мире после Великобритании и Японии. Страна, десятилетиями считавшаяся индустриальным локомотивом Европы, теряет производственные мощности, а безработица продолжает расти.
При этом Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить поставки газа по сохранившейся нитке "Северного потока": достаточно "нажать на кнопку", как выразился в начале июня президент Владимир Путин. Однако официальной реакции Берлина на эти предложения не последовало.

Перехват повестки

Именно энергетика стала главным козырем оппозиции. "Альтернатива для Германии" во главе с Алисой Вайдель последовательно строит свою кампанию вокруг простого тезиса: дешевый российский газ был одним из ключевых факторов успеха немецкой промышленности, а отказ от него обернулся потерей сотен тысяч рабочих мест и зависимостью от более дорогого американского СПГ.
В бундестаге Вайдель потребовала от Фридриха Мерца возобновить импорт энергоресурса с востока, вновь запустить атомные электростанции и прекратить поставки оружия Украине. Старший депутат АдГ Маркус Фронмайер в июне посетил Россию и провел переговоры с руководством "Газпрома". По словам политика, глава компании Алексей Миллер заявил, что при восстановлении трубопроводного маршрута поставки газа можно возобновить в течение трех месяцев.
С похожих позиций выступает и лидер "Союза Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт, призывающая отказаться от дальнейшей эскалации и вернуться к дипломатии.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт
Эта стратегия уже отражается на рейтингах. АдГ лидирует в общенациональных опросах с результатом 27,6 процента, опережая блок ХДС/ХСС на пять-шесть процентных пунктов.
Еще заметнее преимущество партии на востоке страны. В Саксонии-Анхальт, где в сентябре пройдут выборы в ландтаг, рейтинг АдГ впервые превысил 41 процент. Партия вплотную приблизилась к абсолютному большинству в региональном парламенте. В Мекленбурге — Передней Померании, где голосование состоится в те же сроки, ее поддержка также на уровне около 40 процентов.
Для Мерца это становится серьезным политическим вызовом. Негласная "противопожарная стена" — отказ системных партий вступать в коалицию с АдГ — испытывает все большее давление. Аналитики ведущего института изучения общественного мнения в Германии Forsa одной из главных ошибок Мерца называют чрезмерную концентрацию на миграционной политике в ущерб экономической повестке.

Разговоры без действий

Кремль отреагировал на публикацию The Times с привычной сдержанностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не фиксирует каких-либо изменений в отношении к ней со стороны Евросоюза. Берлин пока не предпринял шагов для восстановления контактов.
При этом, по словам Пескова, в Европе действительно активизировались дискуссии о возможном возвращении к диалогу с Россией, однако пока они не находят отражения в реальной политике.
Позиция Москвы остается неизменной: Россия готова к взаимодействию с европейскими странами и не считает себя стороной, которая инициировала разрыв отношений. И накопленный за предыдущие годы опыт сотрудничества может быть востребован, если политический диалог будет восстановлен.
© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПустая улица перед зданием Рейхстага
Пустая улица перед зданием Рейхстага в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Пустая улица перед зданием Рейхстага. Архивное фото
По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артема Соколова, запрос на восстановление отношений с Россией начал формироваться в Германии практически сразу после их резкого ухудшения в 2022-м, однако сейчас он становится заметно сильнее на фоне внутренних экономических проблем страны.
"Число политиков, представителей бизнеса и общественности, выступающих за нормализацию диалога с Россией, постепенно растет. Если в 2022-2023 годах эта тема фактически была табуирована, то сегодня она стала частью внутриполитической дискуссии и используется в политической борьбе", — отмечает эксперт.
При этом, по его мнению, рассчитывать на быстрое возвращение к прежнему уровню сотрудничества не стоит. "За последние годы накопилось множество практических вопросов, связанных с продолжающейся деятельностью немецких компаний в России и российских компаний, сохраняющих связи с немецкими контрагентами в условиях санкций. Именно такие темы могут стать отправной точкой для возобновления контактов", — считает Соколов.
В то же время энергетическая повестка остается слишком масштабной и политически чувствительной. Поэтому на первом этапе стороны, вероятнее всего, попытаются решить более прикладные вопросы, включая "корректировку отдельных элементов санкционного режима", заключает эксперт.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Вмешалось даже ФБР: смерть главного русофоба всколыхнула Америку
14 июля, 08:00
 
РоссияВ миреГерманияБерлин (город)Владимир ПутинАлиса ВайдельНАТОARDХДС/ХСССеверный потокФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала