Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. ФРГ, еще недавно требовавшая усилить давление на Москву, начала осторожно прощупывать возможности диалога. Причин несколько, причем все — внутриполитические. Стоит ли ждать настоящего сдвига в отношениях — разбиралось РИА Новости.

Самый непопулярный

Поводом для новой волны разговоров о возможном восстановлении контактов между столицами стала публикация британской газеты The Times. По данным издания, группа бывших немецких политиков и лоббистов поддерживает неофициальные контакты с представителями российского руководства.

"В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи", — сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. При этом, по версии The Times, попытки пока не привели к заметным результатам.

Этот интерес возник не на пустом месте. Фридрих Мерц пришел к власти в мае 2025-го с масштабными обещаниями: перезапустить экономику, ужесточить миграционную политику, укрепить обороноспособность страны. Спустя чуть больше года ситуация выглядит совсем иначе.

© AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже © AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже

По данным ARD-DeutschlandTrend, одного из самых авторитетных ежемесячных социологических исследований в Германии, к июню 2026-го рейтинг одобрения канцлера упал до 13 процентов. Это самый низкий показатель с 1997-го, когда такие замеры только начали проводить. Работой Мерца недовольны 84 процента немцев, причем даже среди сторонников его "Христианско-демократического союза" доля критиков достигла 51 процента.

Опрос еженедельного социологического мониторинга RTL Trendbarometer, проведенный перед уходом бундестага на летние каникулы, показал схожую картину: деятельность канцлера не одобряют 85 процентов респондентов, поддерживают — лишь 14.

Таким образом, Мерц стал самым непопулярным главой правительства в послевоенной истории Германии. Стремительно сдают позиции и сами христианские демократы. Если год назад блок ХДС/ХСС уверенно лидировал в общенациональных опросах с результатом около 33 процентов, то к июлю 2026-го его поддержка снизилась до 21-23 процентов. Первое место перешло к "Альтернативе для Германии".

Цена отказа

Главная причина разочарования — состояние экономики. А в ее основе, как теперь признают и в Берлине, — энергетический кризис.

В интервью телеканалу ZDF 19 июля Фридрих Мерц впервые публично признал, что затянувшийся кризис связан с прекращением поставок российского газа. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, не оказались ли его предвыборные обещания ошибочными. Канцлер объяснил ситуацию изменившимися обстоятельствами: затяжным характером международных кризисов, усилением давления со стороны Китая и тем, что США при Дональде Трампе уже не поддерживают НАТО в прежнем объеме.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома

Экономическая статистика лишь усиливает этот вывод. После отказа от дешевого российского газа в 2022-м и одновременного закрытия атомных электростанций Германия столкнулась с резким ростом стоимости энергии. Сегодня цены на энергоносители для промышленности — третьи по величине в мире после Великобритании и Японии. Страна, десятилетиями считавшаяся индустриальным локомотивом Европы, теряет производственные мощности, а безработица продолжает расти.

При этом Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить поставки газа по сохранившейся нитке "Северного потока": достаточно "нажать на кнопку", как выразился в начале июня президент Владимир Путин. Однако официальной реакции Берлина на эти предложения не последовало.

Перехват повестки

Именно энергетика стала главным козырем оппозиции. "Альтернатива для Германии" во главе с Алисой Вайдель последовательно строит свою кампанию вокруг простого тезиса: дешевый российский газ был одним из ключевых факторов успеха немецкой промышленности, а отказ от него обернулся потерей сотен тысяч рабочих мест и зависимостью от более дорогого американского СПГ.

В бундестаге Вайдель потребовала от Фридриха Мерца возобновить импорт энергоресурса с востока, вновь запустить атомные электростанции и прекратить поставки оружия Украине. Старший депутат АдГ Маркус Фронмайер в июне посетил Россию и провел переговоры с руководством "Газпрома". По словам политика, глава компании Алексей Миллер заявил, что при восстановлении трубопроводного маршрута поставки газа можно возобновить в течение трех месяцев.

С похожих позиций выступает и лидер "Союза Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт, призывающая отказаться от дальнейшей эскалации и вернуться к дипломатии.

© AP Photo / Michael Sohn Сара Вагенкнехт © AP Photo / Michael Sohn Сара Вагенкнехт

Эта стратегия уже отражается на рейтингах. АдГ лидирует в общенациональных опросах с результатом 27,6 процента, опережая блок ХДС/ХСС на пять-шесть процентных пунктов.

Еще заметнее преимущество партии на востоке страны. В Саксонии-Анхальт, где в сентябре пройдут выборы в ландтаг, рейтинг АдГ впервые превысил 41 процент. Партия вплотную приблизилась к абсолютному большинству в региональном парламенте. В Мекленбурге — Передней Померании, где голосование состоится в те же сроки, ее поддержка также на уровне около 40 процентов.

Для Мерца это становится серьезным политическим вызовом. Негласная "противопожарная стена" — отказ системных партий вступать в коалицию с АдГ — испытывает все большее давление. Аналитики ведущего института изучения общественного мнения в Германии Forsa одной из главных ошибок Мерца называют чрезмерную концентрацию на миграционной политике в ущерб экономической повестке.

Разговоры без действий

Кремль отреагировал на публикацию The Times с привычной сдержанностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не фиксирует каких-либо изменений в отношении к ней со стороны Евросоюза. Берлин пока не предпринял шагов для восстановления контактов.

При этом, по словам Пескова, в Европе действительно активизировались дискуссии о возможном возвращении к диалогу с Россией, однако пока они не находят отражения в реальной политике.

Позиция Москвы остается неизменной: Россия готова к взаимодействию с европейскими странами и не считает себя стороной, которая инициировала разрыв отношений. И накопленный за предыдущие годы опыт сотрудничества может быть востребован, если политический диалог будет восстановлен.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артема Соколова, запрос на восстановление отношений с Россией начал формироваться в Германии практически сразу после их резкого ухудшения в 2022-м, однако сейчас он становится заметно сильнее на фоне внутренних экономических проблем страны.

"Число политиков, представителей бизнеса и общественности, выступающих за нормализацию диалога с Россией, постепенно растет. Если в 2022-2023 годах эта тема фактически была табуирована, то сегодня она стала частью внутриполитической дискуссии и используется в политической борьбе", — отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, рассчитывать на быстрое возвращение к прежнему уровню сотрудничества не стоит. "За последние годы накопилось множество практических вопросов, связанных с продолжающейся деятельностью немецких компаний в России и российских компаний, сохраняющих связи с немецкими контрагентами в условиях санкций. Именно такие темы могут стать отправной точкой для возобновления контактов", — считает Соколов.