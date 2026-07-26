Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. ФРГ, еще недавно требовавшая усилить давление на Москву, начала осторожно прощупывать возможности диалога. Причин несколько, причем все — внутриполитические. Стоит ли ждать настоящего сдвига в отношениях — разбиралось РИА Новости.
Самый непопулярный
Поводом для новой волны разговоров о возможном восстановлении контактов между столицами стала публикация британской газеты The Times. По данным издания, группа бывших немецких политиков и лоббистов поддерживает неофициальные контакты с представителями российского руководства.
"В Германии произошел сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи", — сообщил газете источник, знакомый с ситуацией. При этом, по версии The Times, попытки пока не привели к заметным результатам.
Этот интерес возник не на пустом месте. Фридрих Мерц пришел к власти в мае 2025-го с масштабными обещаниями: перезапустить экономику, ужесточить миграционную политику, укрепить обороноспособность страны. Спустя чуть больше года ситуация выглядит совсем иначе.
© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
По данным ARD-DeutschlandTrend, одного из самых авторитетных ежемесячных социологических исследований в Германии, к июню 2026-го рейтинг одобрения канцлера упал до 13 процентов. Это самый низкий показатель с 1997-го, когда такие замеры только начали проводить. Работой Мерца недовольны 84 процента немцев, причем даже среди сторонников его "Христианско-демократического союза" доля критиков достигла 51 процента.
Опрос еженедельного социологического мониторинга RTL Trendbarometer, проведенный перед уходом бундестага на летние каникулы, показал схожую картину: деятельность канцлера не одобряют 85 процентов респондентов, поддерживают — лишь 14.
Таким образом, Мерц стал самым непопулярным главой правительства в послевоенной истории Германии. Стремительно сдают позиции и сами христианские демократы. Если год назад блок ХДС/ХСС уверенно лидировал в общенациональных опросах с результатом около 33 процентов, то к июлю 2026-го его поддержка снизилась до 21-23 процентов. Первое место перешло к "Альтернативе для Германии".
Цена отказа
Главная причина разочарования — состояние экономики. А в ее основе, как теперь признают и в Берлине, — энергетический кризис.
В интервью телеканалу ZDF 19 июля Фридрих Мерц впервые публично признал, что затянувшийся кризис связан с прекращением поставок российского газа. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, не оказались ли его предвыборные обещания ошибочными. Канцлер объяснил ситуацию изменившимися обстоятельствами: затяжным характером международных кризисов, усилением давления со стороны Китая и тем, что США при Дональде Трампе уже не поддерживают НАТО в прежнем объеме.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Экономическая статистика лишь усиливает этот вывод. После отказа от дешевого российского газа в 2022-м и одновременного закрытия атомных электростанций Германия столкнулась с резким ростом стоимости энергии. Сегодня цены на энергоносители для промышленности — третьи по величине в мире после Великобритании и Японии. Страна, десятилетиями считавшаяся индустриальным локомотивом Европы, теряет производственные мощности, а безработица продолжает расти.
При этом Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить поставки газа по сохранившейся нитке "Северного потока": достаточно "нажать на кнопку", как выразился в начале июня президент Владимир Путин. Однако официальной реакции Берлина на эти предложения не последовало.
Перехват повестки
Именно энергетика стала главным козырем оппозиции. "Альтернатива для Германии" во главе с Алисой Вайдель последовательно строит свою кампанию вокруг простого тезиса: дешевый российский газ был одним из ключевых факторов успеха немецкой промышленности, а отказ от него обернулся потерей сотен тысяч рабочих мест и зависимостью от более дорогого американского СПГ.
В бундестаге Вайдель потребовала от Фридриха Мерца возобновить импорт энергоресурса с востока, вновь запустить атомные электростанции и прекратить поставки оружия Украине. Старший депутат АдГ Маркус Фронмайер в июне посетил Россию и провел переговоры с руководством "Газпрома". По словам политика, глава компании Алексей Миллер заявил, что при восстановлении трубопроводного маршрута поставки газа можно возобновить в течение трех месяцев.
С похожих позиций выступает и лидер "Союза Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт, призывающая отказаться от дальнейшей эскалации и вернуться к дипломатии.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт
Эта стратегия уже отражается на рейтингах. АдГ лидирует в общенациональных опросах с результатом 27,6 процента, опережая блок ХДС/ХСС на пять-шесть процентных пунктов.
Еще заметнее преимущество партии на востоке страны. В Саксонии-Анхальт, где в сентябре пройдут выборы в ландтаг, рейтинг АдГ впервые превысил 41 процент. Партия вплотную приблизилась к абсолютному большинству в региональном парламенте. В Мекленбурге — Передней Померании, где голосование состоится в те же сроки, ее поддержка также на уровне около 40 процентов.
Для Мерца это становится серьезным политическим вызовом. Негласная "противопожарная стена" — отказ системных партий вступать в коалицию с АдГ — испытывает все большее давление. Аналитики ведущего института изучения общественного мнения в Германии Forsa одной из главных ошибок Мерца называют чрезмерную концентрацию на миграционной политике в ущерб экономической повестке.
Разговоры без действий
Кремль отреагировал на публикацию The Times с привычной сдержанностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не фиксирует каких-либо изменений в отношении к ней со стороны Евросоюза. Берлин пока не предпринял шагов для восстановления контактов.
При этом, по словам Пескова, в Европе действительно активизировались дискуссии о возможном возвращении к диалогу с Россией, однако пока они не находят отражения в реальной политике.
Позиция Москвы остается неизменной: Россия готова к взаимодействию с европейскими странами и не считает себя стороной, которая инициировала разрыв отношений. И накопленный за предыдущие годы опыт сотрудничества может быть востребован, если политический диалог будет восстановлен.
Пустая улица перед зданием Рейхстага. Архивное фото
По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артема Соколова, запрос на восстановление отношений с Россией начал формироваться в Германии практически сразу после их резкого ухудшения в 2022-м, однако сейчас он становится заметно сильнее на фоне внутренних экономических проблем страны.
"Число политиков, представителей бизнеса и общественности, выступающих за нормализацию диалога с Россией, постепенно растет. Если в 2022-2023 годах эта тема фактически была табуирована, то сегодня она стала частью внутриполитической дискуссии и используется в политической борьбе", — отмечает эксперт.
При этом, по его мнению, рассчитывать на быстрое возвращение к прежнему уровню сотрудничества не стоит. "За последние годы накопилось множество практических вопросов, связанных с продолжающейся деятельностью немецких компаний в России и российских компаний, сохраняющих связи с немецкими контрагентами в условиях санкций. Именно такие темы могут стать отправной точкой для возобновления контактов", — считает Соколов.
В то же время энергетическая повестка остается слишком масштабной и политически чувствительной. Поэтому на первом этапе стороны, вероятнее всего, попытаются решить более прикладные вопросы, включая "корректировку отдельных элементов санкционного режима", заключает эксперт.