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Мендель сделала внезапное заявление после случившегося в Киеве - РИА Новости, 26.07.2026
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08:38 26.07.2026 (обновлено: 19:59 26.07.2026)
Мендель сделала внезапное заявление после случившегося в Киеве

Мендель: Зеленский заинтересован в контроле денежных потоков, а не в мире

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его цель — контроль финансов, а не прекращение конфликта на Украине.
  • По ее мнению, коррупция стала основой правления Зеленского.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужен контроль за деньгами, а не прекращение конфликта на Украине, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"Отстранение Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире: ему нужен контроль денежных потоков", — говорится в публикации.
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Она добавила, что Федорова нельзя назвать идеальным министром или политиком, каким его изображают ведущие СМИ, но вся ситуация не имеет ничего общего с государственной политикой. Речь идет о том, что коррупция стала основой правления Зеленского, и о его желании остаться у власти навсегда, подчеркнула Мендель.

Верховная рада 16 июля утвердила кандидатуры 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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