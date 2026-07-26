Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его цель — контроль финансов, а не прекращение конфликта на Украине.
- По ее мнению, коррупция стала основой правления Зеленского.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужен контроль за деньгами, а не прекращение конфликта на Украине, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
"Отстранение Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире: ему нужен контроль денежных потоков", — говорится в публикации.
"Отстранение Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире: ему нужен контроль денежных потоков", — говорится в публикации.
Она добавила, что Федорова нельзя назвать идеальным министром или политиком, каким его изображают ведущие СМИ, но вся ситуация не имеет ничего общего с государственной политикой. Речь идет о том, что коррупция стала основой правления Зеленского, и о его желании остаться у власти навсегда, подчеркнула Мендель.
Верховная рада 16 июля утвердила кандидатуры 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
Верховная рада 16 июля утвердила кандидатуры 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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