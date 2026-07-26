МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужен контроль за деньгами, а не прекращение конфликта на Украине, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.



"Отстранение Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире: ему нужен контроль денежных потоков", — говорится в публикации.