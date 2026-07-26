Медведев отреагировал на "угрозы" Каллас и Драпатого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев отреагировал на заявления Каи Каллас, Михаила Драпатого и Энди Бернема.
- Он иронично прокомментировал высказывание Каллас о возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО.
- Зампред Совбеза также негативно высказался о русофобских заявлениях Драпатого.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.
В своем Telegram-канале он опубликовал пост "три цитаты минувшей недели", где в ироничной манере прокомментировал недавние заявления из Киева, ЕС и Британии. Медведев, в частности, напомнил о высказываниях Каллас насчет возможности запрета въезда на территорию Евросоюза для участников СВО.
"Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо!" - написал зампред Совбеза.
Аналогичным образом он высказался о словах нового премьера Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины.
Зампред Совбеза также прокомментировал русофобские заявления Драпатого, сравнив нового главкома ВСУ с нечистотами, приставшими "к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша".
"В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", - написал Медведев.
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23 июля, 20:32