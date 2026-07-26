Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о новом главе кабмина Великобритании Энди Бернеме, назвав его "премьером мелкобритании".
- Он заявил, что задача России — продолжать делать все, чтобы жизнь в Великобритании была максимально невыносимой, используя различные меры, включая экономические и социальные.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о новом главе кабмина Великобритании Энди Бернеме как о "премьере мелкобритании".
Зампред Совбеза отметил задачи, которые в этой связи стоят перед Россией.
"Важно другое: наша задача – продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой. Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно", - пояснил он.
"Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон"", - уточнил Медведев.
Передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Ранее в воскресенье глава государства заявил, что "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.