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Медведев назвал Бернема "премьером мелкобритании" - РИА Новости, 26.07.2026
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22:00 26.07.2026
Медведев назвал Бернема "премьером мелкобритании"

Медведев иронично назвал Бернема "премьером мелкобритании"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о новом главе кабмина Великобритании Энди Бернеме, назвав его "премьером мелкобритании".
  • Он заявил, что задача России — продолжать делать все, чтобы жизнь в Великобритании была максимально невыносимой, используя различные меры, включая экономические и социальные.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично высказался о новом главе кабмина Великобритании Энди Бернеме как о "премьере мелкобритании".
"Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового", - написал Медведев в своем канале в "Макс".
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Зампред Совбеза отметил задачи, которые в этой связи стоят перед Россией.
"Важно другое: наша задача – продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой. Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно", - пояснил он.
"Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон"", - уточнил Медведев.
Передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2025 года заявил об успешном завершении испытаний безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Ранее в воскресенье глава государства заявил, что "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.
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