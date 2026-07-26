СК устанавливает личности кураторов, готовивших теракты в Пятигорске

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"Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов. Именно на них сейчас направлена основная оперативно-следственная работа - установление личностей, ролей и каналов связи. Проводятся допросы, судебные экспертизы, осмотры изъятых носителей и цифровых следов", - сказал Перепелицын.