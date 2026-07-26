СК устанавливает личности кураторов, готовивших теракты в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи в Пятигорске расследуют уголовное дело о подготовке терактов против силовиков.
- Основной упор делается на установление личностей украинских кураторов, их ролей и каналов связи.
- Многие подробности дела составляют тайну следствия, дополнительная информация будет предоставлена после завершения сбора доказательственной базы.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Следователи в рамках расследования уголовного дела о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске основной упор делают на установку личностей украинских кураторов, готовивших преступления, сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.
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"Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов. Именно на них сейчас направлена основная оперативно-следственная работа - установление личностей, ролей и каналов связи. Проводятся допросы, судебные экспертизы, осмотры изъятых носителей и цифровых следов", - сказал Перепелицын.
Он добавил, что многие подробности этого дела, включая детали переписки с кураторами и конкретные результаты баллистических и взрывотехнических экспертиз, составляют тайну следствия.
"Работа ведется в штатном режиме, и как только позволят процессуальные нормы и будет завершен сбор достаточной доказательственной базы, мы предоставим дополнительную информацию", - отметил руководитель ведомства.