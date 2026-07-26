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В Военном университете объяснили, почему лазеры не стали массовым оружием - РИА Новости, 26.07.2026
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08:16 26.07.2026
В Военном университете объяснили, почему лазеры не стали массовым оружием

"Военный журнал": прогнозы по использованию боевых лазеров оказались ошибочными

© РИА Новости / Александр Пинчук Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового лучемета в рамках проекта Посох - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Пинчук
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевые лазеры не стали массовым оружием из-за высокого энергопотребления и значительного влияния атмосферных условий на их эффективность.
  • Лазерное оружие нашло применение в узкой нише противодействия малым беспилотникам, но не стало универсальным решением.
  • Программа массового внедрения электромагнитных пушек (рельсотронов) на военных кораблях США была фактически свернута к 2025 году из-за нерешенных технических проблем.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевые лазеры не стали массовым оружием из-за высокого энергопотребления и значительного влияния атмосферных условий на их эффективность, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России журнала "Военный академический журнал", с которой ознакомилось РИА Новости.
"Многие прогнозы, сделанные даже десятилетие назад, оказались ошибочными... боевые лазеры обещались как прорывное оружие еще с 1980-х годов. Действительно, к настоящему времени созданы действующие лазерные системы противовоздушной обороны, способные сбивать дроны. Однако их эффективность существенно ограничена атмосферными условиями: туман, дождь, пыль значительно ослабляют луч", - говорится в статье за авторством преподавателей ВУМО Д.П. Артамонова и К.С. Петрякова.
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Авторы отметили, что мощные лазеры также требуют огромного энергопотребления и сложных систем охлаждения, по причине чего лазерное оружие нашло применение в узкой нише противодействия малым беспилотникам, но не стало универсальным решением.
Также в качестве примера ученые привели попытку массового внедрения электромагнитных пушек (рельсотронов) на военных кораблях, предпринятую США в середине 2010-х годов.
"Программа разработки таких систем в США получила значительное финансирование, проводились испытания. Предполагалось, что к 2020-м годам рельсотроны станут стандартным вооружением кораблей военно-морского флота. Однако к 2025 году программа фактически свернута из-за нерешенных технических проблем: быстрого износа направляющих, огромного энергопотребления, сложностей с наведением снарядов", - отметили преподаватели ВУМО.
Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России является многопрофильной военной образовательной организацией, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил Российской Федерации. В нем ведется подготовка военных кадров по пяти направлениям: военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-дирижерскому и военно-финансовому.
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