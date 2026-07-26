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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас - РИА Новости, 26.07.2026
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00:37 26.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас

Роспотребнадзор: квас должен содержать воду, сахар, муку и закваску из дрожжей

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-ShotКвас
Квас - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot
Квас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В составе качественного кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей, при этом отсутствие консервантов и искусственных добавок является обязательным условием.
  • Хороший квас должен пениться, не иметь осадка на дне бутылки и предпочтительно быть упакован в темную тару, а при покупке разливного кваса важно обращать внимание на соблюдение санитарных норм в торговых точках.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Выбирая качественный квас, следует обращать внимание на состав напитка, в нем должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"В жаркие дни одним из самых популярных напитков становится традиционный русский квас. В составе настоящего кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей превращает его в обычную газировку", - говорится в сообщении.
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Там уточнили, что хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка.
"Выбирайте напиток в темной таре, она лучше защищает квас от воздействия солнечного света. Покупая квас на розлив, избегайте торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы", - предупредили в Роспотребнадзоре.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)квасРоссия
 
 
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