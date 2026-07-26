В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас

Краткий пересказ от РИА ИИ В составе качественного кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей, при этом отсутствие консервантов и искусственных добавок является обязательным условием.

Хороший квас должен пениться, не иметь осадка на дне бутылки и предпочтительно быть упакован в темную тару, а при покупке разливного кваса важно обращать внимание на соблюдение санитарных норм в торговых точках.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Выбирая качественный квас, следует обращать внимание на состав напитка, в нем должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"В жаркие дни одним из самых популярных напитков становится традиционный русский квас. В составе настоящего кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей превращает его в обычную газировку", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки не должно быть осадка.