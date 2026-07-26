В Крыму отменили предупреждение об угрозе атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Крым объявили предупреждение об угрозе атаки беспилотников.
- Предупреждение об угрозе атаки беспилотников в Крыму действовало один час и затем было отменено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность в Крыму отменена, предупреждение об угрозе атаки беспилотников действовало час, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение объявили утром в воскресенье и отменили спустя час.
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