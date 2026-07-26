Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский велопутешественник Андрей Павлов покинул Таиланд и отправился в Крым на велосипеде.
- Его маршрут протяженностью около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан.
- Павлов планирует завершить путешествие 26 июля, достигнув дома в поселке Советское.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Российский велопутешественник Андрей Павлов в разговоре с РИА Новости рассказал, что решил оставить Таиланд, так как не смог долго находиться за границей вдали от крымской земли.
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"Мое путешествие продолжается. Мне осталось еще около 70 километров до конечной точки - дом в поселке Советское, где меня ждет семья. Крым - это дом родной и без него, без живущих здесь людей, долго за границей невозможно находиться. Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому я решил оставить Таиланд и отправиться в путешествие. Возвращаюсь домой с чувством огромной любви к родине и народу", - сказал Павлов.
Завершить свое путешествие он планирует к вечеру 26 июля.
"Я не планировал быть блогером и пока не знаю, что делать после", - сказал Павлов.
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