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Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма - РИА Новости, 26.07.2026
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07:55 26.07.2026 (обновлено: 13:58 26.07.2026)
Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма

Велопутешественник Павлов заявил, что не смог долго находиться вдали от Крыма

© @pavlov_showАндрей Павлов
Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© @pavlov_show
Андрей Павлов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велопутешественник Андрей Павлов покинул Таиланд и отправился в Крым на велосипеде.
  • Его маршрут протяженностью около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан.
  • Павлов планирует завершить путешествие 26 июля, достигнув дома в поселке Советское.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Российский велопутешественник Андрей Павлов в разговоре с РИА Новости рассказал, что решил оставить Таиланд, так как не смог долго находиться за границей вдали от крымской земли.
Павлов, проживший около пяти месяцев в Таиланде, покинул остров Пхукет в начале мае этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиною около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Берегов Крыма он достиг 23 июля.
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"Мое путешествие продолжается. Мне осталось еще около 70 километров до конечной точки - дом в поселке Советское, где меня ждет семья. Крым - это дом родной и без него, без живущих здесь людей, долго за границей невозможно находиться. Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому я решил оставить Таиланд и отправиться в путешествие. Возвращаюсь домой с чувством огромной любви к родине и народу", - сказал Павлов.
Завершить свое путешествие он планирует к вечеру 26 июля.
"Я не планировал быть блогером и пока не знаю, что делать после", - сказал Павлов.
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