Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Российский велопутешественник Андрей Павлов в разговоре с РИА Новости рассказал, что решил оставить Таиланд, так как не смог долго находиться за границей вдали от крымской земли.

"Мое путешествие продолжается. Мне осталось еще около 70 километров до конечной точки - дом в поселке Советское, где меня ждет семья. Крым - это дом родной и без него, без живущих здесь людей, долго за границей невозможно находиться. Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому я решил оставить Таиланд и отправиться в путешествие. Возвращаюсь домой с чувством огромной любви к родине и народу", - сказал Павлов.