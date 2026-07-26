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Песков рассказал, от чего будет зависеть реакция на предложения по Украине - РИА Новости, 26.07.2026
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15:50 26.07.2026
Песков рассказал, от чего будет зависеть реакция на предложения по Украине

Песков: реакция на предложения по Украине зависит от соответствия интересам РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реакция на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.
  • Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками, заявил Дмитрий Песков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками.
"Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам", - заявил Песков.
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