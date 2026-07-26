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Жительница Нижегородской области украла у отца миллион рублей на гадалку - РИА Новости, 26.07.2026
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09:56 26.07.2026
Жительница Нижегородской области украла у отца миллион рублей на гадалку

В Нижегородской области женщина украла у отца миллион рублей на оплату гадалки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Нижегородской области украла у отца один миллион рублей, чтобы оплатить услуги гадалки.
  • Женщина потратила 700 тысяч рублей на услуги гадалки и использовала оставшиеся деньги на другие нужды.
  • Суд в Нижегородской области приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Жительница Нижегородской области украла у отца один миллион рублей, чтобы оплатить услуги гадалки по налаживанию отношений с возлюбленным, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотрудница ПВЗ, находясь на работе, наткнулась в соцсети на объявление об услугах гадалки. Первый сеанс стоил четыре тысячи рублей, однако последующие оказались значительно дороже, указано в документах.
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Необходимых средств у женщины не было, и она решила взять сбережения отца, которые тот хранил в доме своей матери. Женщина направилась к бабушке с ночевкой, дождалась, когда та уснет и похитила один миллион рублей. За короткое время она потратила на услуги гадалки 700 тысяч рублей, а оставшиеся деньги использовала на другие нужды, в том числе на месячную аренду автомобиля Lada Kalina за 70 тысяч рублей, телефон и товары для троих детей, следует из материалов.
Пропажа вскрылась довольно скоро и поскольку пенсионерку никто больше не посещал, подозрения пали на женщину. На разговор с отцом она приехала на автомобиле, что укрепило догадки. Дочь сразу созналась в содеянном и пообещала вернуть деньги, однако в течение двух недель средства мужчине не поступили, тогда он и решил обратиться в полицию, говорится в тексте приговора.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о краже в крупном размере, позднее она помирилась с отцом и возместила ущерб, поэтому тот просил суд строго ее не наказывать.
Суд в Нижегородской области приговорил девушку к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.
Из судебных материалов также следует, что отношения с молодым человеком, ради которого женщина обращалась к гадалке, не сложились.
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