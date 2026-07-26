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"Союз МС-28" отстыковался от МКС - РИА Новости, 26.07.2026
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10:08 26.07.2026 (обновлено: 10:10 26.07.2026)
"Союз МС-28" отстыковался от МКС

"Союз МС-28" с двумя россиянами и американцем отстыковался от МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корабль "Союз МС-28" с российским космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом отстыковался от МКС.
  • Спускаемый аппарат корабля должен приземлиться около 12:50 мск в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Корабль "Союз МС-28", на котором российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет "Роскосмос".
Согласно материалам госкорпорации, после того как корабль отдалится от МКС на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 12.50 мск в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября.
14 июля на станцию прибыл корабль "Союз МС-29". На нем прилетел экипаж, который сменил Кудь-Сверчкова, Микаева и Уильямса – вместо них следующие восемь месяцев на станции будут работать россияне Петр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон.
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