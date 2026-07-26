"Союз МС-28" отстыковался от МКС

Согласно материалам госкорпорации, после того как корабль отдалится от МКС на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 12.50 мск в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи.