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Главком ВМФ анонсировал создание первого крупного безэкипажного корабля - РИА Новости, 26.07.2026
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Новое оружие России
 
11:21 26.07.2026 (обновлено: 16:40 26.07.2026)
Главком ВМФ анонсировал создание первого крупного безэкипажного корабля

Главком ВМФ Моисеев: в России построят первый безэкипажный корабль

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКорабли в Финском заливе
Корабли в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России построят первый безэкипажный корабль для поиска подводных лодок и других объектов.
  • Его водоизмещение составит 500 тонн.
  • На Северном флоте уже сформировали первый полк БПЛА, а второй появится на Тихоокеанском в 2027 году.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России построят первый безэкипажный корабль, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
«

"Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи — поиск подводных лодок и других подводных объектов. Безэкипажный корабль будет иметь водоизмещение 500 тонн", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".

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Моисеев подчеркнул, что корабль будет без команды на борту. Разработка станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем на флоте.
Адмирал отметил, что первый полк БПЛА сформировали на Северном флоте, второй будет на Тихоокеанском в 2027 году. По его словам, носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон" уже есть в составе ВМФ.
Моисеев также рассказал о планах построить новейший надводный корабль океанской зоны класса "фрегат" водоизмещением девять тысяч тонн. Кроме того, подводные лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава" будут служить в ближайшие 30-40 лет.
День Военно-морского флота России ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.
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