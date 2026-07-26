Кондратьев наградил лучших в крае сотрудников правоохранительных органов

КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лучших сотрудников правоохранительных органов на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
"Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Губернатор вручил лучшим сотрудникам медали, почетные грамоты и благодарности", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Кубани.
Как отметил губернатор на заседании, от работы сотрудников полиции зависит уровень общественной безопасности в регионе, что напрямую влияет на качество жизни людей и развитие экономики региона.
"Именно вы обеспечиваете безопасность жителей, а также наших гостей. Туристы возвращаются к нам снова и снова, потому что чувствуют себя здесь под надежной защитой. Растет доверие к региону и со стороны бизнеса", - подчеркнул Кондратьев в ходе заседания.
По словам главы Кубани, регион является одним из лидеров страны по инвестиционной активности. Так, объем вложений в краевую экономику превышает 1 триллион рублей в год.
"Потому что инвесторы знают, что в нашем регионе их права будут соблюдаться… Спасибо за результат, нам есть, чем гордиться и над чем еще работать. Благодарю за стабильный край, таким мы его и должны сохранить", - заключил Вениамин Кондратьев.