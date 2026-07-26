Итальянский эксперт назвал главный признак изменения климата

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"В последние годы в Центральной Европе за один теплый сезон наблюдается в среднем пять-семь волн жары. Именно рост их частоты сегодня является наиболее характерным проявлением изменения климата. После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, пришла новая", - сказал Фаццини.