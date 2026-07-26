Итальянский эксперт назвал главный признак изменения климата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, прежде всего волн жары, становится главным признаком климатических изменений.
- В Центральной Европе за один теплый сезон наблюдается в среднем пять-семь волн жары.
- Согласно принятому в климатологии определению, волной жары считается период продолжительностью не менее пяти дней подряд, когда температура превышает 90-й перцентиль климатической нормы.
РИМ, 26 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Главным признаком климатических изменений становится не столько рост средней температуры, сколько увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, прежде всего волн жары, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков итальянского Университета Камерино Массимилиано Фаццини.
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"В последние годы в Центральной Европе за один теплый сезон наблюдается в среднем пять-семь волн жары. Именно рост их частоты сегодня является наиболее характерным проявлением изменения климата. После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, пришла новая", - сказал Фаццини.
По его словам, продолжительность волн жары за последние годы почти не изменилась и составляет в среднем шесть-семь дней, однако подобных эпизодов стало значительно больше.
"Климат меняется очень быстро. За последние 50 лет температура в Восточной Европе выросла примерно на полградуса. Но наиболее заметное последствие этих изменений - экстремализация климата. Человек не способен почувствовать разницу между средней температурой июля в 21 и 22 градуса, однако климатические наблюдения показывают, что растет не только средняя температура, но прежде всего частота и интенсивность волн жары", – сказал климатолог.
Он отметил, что, согласно принятому в климатологии определению, волной жары считается период продолжительностью не менее пяти дней подряд, когда температура превышает 90-й перцентиль климатической нормы. Это означает, что температура выше, чем в 90% аналогичных дней за климатический период наблюдений.