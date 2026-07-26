Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вьетнамское судно «KHOI NGUYEN18» затонуло в Южно-Китайском море в ночь на 24 июля, на борту было 62 человека.
- Спасательное судно КНР подняло на борт 39 моряков с затонувшего судна.
- 23 моряка числятся пропавшими без вести, китайские спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Спасательное судно КНР подняло на борт 39 моряков вьетнамского судна, которое ранее затонуло в Южно-Китайском море, 23 моряка числятся пропавшими, передает Центральное телевидение Китая.
Судно "KHOI NGUYEN18" под флагом Вьетнама, на борту которого находились 62 человека, затонуло в Южно-Китайском море в ночь на 24 июля. После крушения моряки покинули судно на спасательных плотах, которые течением отнесло в район архипелага Наньша (Спратли). Проходившее через этот район спасательное судно министерства транспорта КНР обнаружило две группы спасательных плотов.
"В общей сложности было поднято на борт 36 вьетнамских моряков… По состоянию на 10.00 утра 26 июля (05.00 мск - ред.), согласно данным Морского координационного центра поисково-спасательных операций Саньша, были спасены еще 3 члена экипажа", - говорится в сообщении телеканала.
На настоящий момент 23 человека числятся пропавшими без вести. Китайские спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
В Тихом океане спасли моряков, выложивших слово "помогите" листьями
12 апреля 2024, 13:55