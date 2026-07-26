Рейтинг@Mail.ru
Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 26.07.2026
Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна

Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна в Южно-Китайском море

© AP Photo / Bullit MarquezКорабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Bullit Marquez
Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вьетнамское судно «KHOI NGUYEN18» затонуло в Южно-Китайском море в ночь на 24 июля, на борту было 62 человека.
  • Спасательное судно КНР подняло на борт 39 моряков с затонувшего судна.
  • 23 моряка числятся пропавшими без вести, китайские спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Спасательное судно КНР подняло на борт 39 моряков вьетнамского судна, которое ранее затонуло в Южно-Китайском море, 23 моряка числятся пропавшими, передает Центральное телевидение Китая.
Судно "KHOI NGUYEN18" под флагом Вьетнама, на борту которого находились 62 человека, затонуло в Южно-Китайском море в ночь на 24 июля. После крушения моряки покинули судно на спасательных плотах, которые течением отнесло в район архипелага Наньша (Спратли). Проходившее через этот район спасательное судно министерства транспорта КНР обнаружило две группы спасательных плотов.
"В общей сложности было поднято на борт 36 вьетнамских моряков… По состоянию на 10.00 утра 26 июля (05.00 мск - ред.), согласно данным Морского координационного центра поисково-спасательных операций Саньша, были спасены еще 3 члена экипажа", - говорится в сообщении телеканала.
На настоящий момент 23 человека числятся пропавшими без вести. Китайские спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Выложенное моряками на пляже острова в районе Микронезии слово HELP - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Тихом океане спасли моряков, выложивших слово "помогите" листьями
12 апреля 2024, 13:55
 
В миреКитайЮжно-Китайское мореВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала