Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна

"В общей сложности было поднято на борт 36 вьетнамских моряков… По состоянию на 10.00 утра 26 июля (05.00 мск - ред.), согласно данным Морского координационного центра поисково-спасательных операций Саньша, были спасены еще 3 члена экипажа", - говорится в сообщении телеканала.