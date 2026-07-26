В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
- Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
- Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вторую неделю в Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщило украинское издание "Новости. LIVE".
"В Киеве продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
На трансляции, которую ведет издание, люди скандируют: "Возвращай", "Мы и есть власть", "Говорите с народом", "Услышьте нас". В руках собравшиеся держат плакаты с надписями: "Реформы начали мешать?", "Просто верни Федорова". Собравшиеся – это в основном молодежь.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.