В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины. Архивное фото

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины

© Фото : соцсети Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.

Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вторую неделю в Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщило украинское издание "Новости. LIVE".

"В Киеве продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".

На трансляции, которую ведет издание, люди скандируют: "Возвращай", "Мы и есть власть", "Говорите с народом", "Услышьте нас". В руках собравшиеся держат плакаты с надписями: "Реформы начали мешать?", "Просто верни Федорова". Собравшиеся – это в основном молодежь.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.