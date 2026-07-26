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В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны - РИА Новости, 26.07.2026
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20:13 26.07.2026
В Киеве продолжаются протесты против отставки министра обороны

В Киеве вторую неделю продолжаются протесты против отставки министра обороны

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
  • Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом ВСУ Михаила Драпатого.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вторую неделю в Киеве продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщило украинское издание "Новости. LIVE".
Киеве продолжаются протесты из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
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На трансляции, которую ведет издание, люди скандируют: "Возвращай", "Мы и есть власть", "Говорите с народом", "Услышьте нас". В руках собравшиеся держат плакаты с надписями: "Реформы начали мешать?", "Просто верни Федорова". Собравшиеся – это в основном молодежь.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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