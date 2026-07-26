В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве во второй раз после полуночи была объявлена воздушная тревога.
- Сирены в украинской столице начали звучать в 02:49 по московскому времени.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога во второй раз после полуночи объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сирены в украинской столице начали звучать в 02.49 мск.
Позднее сигнал тревоги распространился на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
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