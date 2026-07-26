Патриарх Кирилл рассказал о масштабах строительства храмов в России

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В России строят столько храмов, сколько никогда и нигде не строили в мире, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы строим храмы – столько строим храмов, сколько никогда и нигде не строилось", – сказал патриарх Кирилл после освящения храма пророка Даниила на Кантемировской улице в Москве.

"Что, это мы такие сильные и богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг", – добавил патриарх.