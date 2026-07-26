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Патриарх Кирилл рассказал о масштабах строительства храмов в России - РИА Новости, 26.07.2026
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Религия
 
13:48 26.07.2026 (обновлено: 14:41 26.07.2026)
Патриарх Кирилл рассказал о масштабах строительства храмов в России

Патриарх Кирилл: в России строят столько храмов, сколько никогда и нигде в мире

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России строят много храмов.
  • По словам патриарха Кирилла, такого масштаба строительства храмов не было нигде в мире.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В России строят столько храмов, сколько никогда и нигде не строили в мире, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Мы строим храмы – столько строим храмов, сколько никогда и нигде не строилось", – сказал патриарх Кирилл после освящения храма пророка Даниила на Кантемировской улице в Москве.
Россия, подчеркнул он, достигла этого своей верой, а не мирскими богатством и силой.
"Что, это мы такие сильные и богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг", – добавил патриарх.
В 2019 году он сообщал, что Русская православная церковь возводит по три храма в сутки.
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