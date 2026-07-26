Патриарх Кирилл рассказал о масштабах строительства храмов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России строят много храмов.
- По словам патриарха Кирилла, такого масштаба строительства храмов не было нигде в мире.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В России строят столько храмов, сколько никогда и нигде не строили в мире, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Мы строим храмы – столько строим храмов, сколько никогда и нигде не строилось", – сказал патриарх Кирилл после освящения храма пророка Даниила на Кантемировской улице в Москве.
Россия, подчеркнул он, достигла этого своей верой, а не мирскими богатством и силой.
"Что, это мы такие сильные и богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг", – добавил патриарх.
В 2019 году он сообщал, что Русская православная церковь возводит по три храма в сутки.