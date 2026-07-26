В Курской области пострадали три человека из-за атаки дрона ВСУ по Рыльску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ по Рыльску в Курской области пострадали три человека.
- У пострадавших диагностированы растяжение связок голеностопа и акубаротравма, им оказана медицинская помощь.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ по Рыльску в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Уточняется, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, врачи будут наблюдать их амбулаторно.
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