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В Курской области пострадали три человека из-за атаки дрона ВСУ по Рыльску - РИА Новости, 26.07.2026
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13:58 26.07.2026 (обновлено: 14:03 26.07.2026)
В Курской области пострадали три человека из-за атаки дрона ВСУ по Рыльску

Хинштейн: три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Курской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ по Рыльску в Курской области пострадали три человека.
  • У пострадавших диагностированы растяжение связок голеностопа и акубаротравма, им оказана медицинская помощь.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ по Рыльску в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон сегодня нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь, врачи будут наблюдать их амбулаторно.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
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