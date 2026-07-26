Рейтинг@Mail.ru
Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя СВО - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 26.07.2026
Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя СВО

Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя России

© Фото : Правительство Калининградской области/MaxПротиводиверсионный катер "П-389" переименован в честь Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова
Противодиверсионный катер П-389 переименован в честь Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Правительство Калининградской области/Max
Противодиверсионный катер "П-389" переименован в честь Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противодиверсионный катер Балтийского флота «П-389» переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО.
  • Переименование катера состоялось в Балтийске в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области и героев России.
  • В соединении морской пехоты также открыли бюст Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Противодиверсионный катер Балтийского флота переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественное мероприятие состоялось в Балтийске - на главной базе Балтийского флота в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и героев России - советника главы региона Андрея Козлова и военного корреспондента Евгения Поддубного.
Корабли в Финском заливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Главком ВМФ анонсировал создание первого крупного безэкипажного корабля
Вчера, 11:21
"В ходе торжественного построения военнослужащих корабельных соединений флота в Военной гавани состоялось переименование противодиверсионного катера БФ "П-389" в честь Героя РФ, командира разведывательной роты соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии капитана Владислава Бочарова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В соединении морской пехоты при участии главы региона состоялось и открытие бюста Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты БФ гвардии капитану Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.
Владислав Бочаров 22 марта 2025 года погиб в Запорожской области. За мужество и героизм Владислав Бочаров удостоен звания Героя России посмертно, награжден медалью "Золотая звезда". Также в его наградном списке медали "За отвагу", Ушакова и две медали "За боевые отличия".
Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине. Последний бой гвардии капитана произошел 26 марта 2022 года. Сводной роте под руководством Носова удалось сорвать нападение ВСУ, спасти подразделение морской пехоты от окружения, но в ходе боя командир получил смертельное ранение. За свой подвиг Носов был награжден званием Героя России посмертно.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин оценил работу российских безэкипажных катеров в зоне боевых действий
Вчера, 18:35
 
БезопасностьРоссияБалтийскКалининградская областьАлексей БеспрозванныхАндрей КозловЕвгений ПоддубныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала