Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Противодиверсионный катер Балтийского флота «П-389» переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО.
- Переименование катера состоялось в Балтийске в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области и героев России.
- В соединении морской пехоты также открыли бюст Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Противодиверсионный катер Балтийского флота переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественное мероприятие состоялось в Балтийске - на главной базе Балтийского флота в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и героев России - советника главы региона Андрея Козлова и военного корреспондента Евгения Поддубного.
"В ходе торжественного построения военнослужащих корабельных соединений флота в Военной гавани состоялось переименование противодиверсионного катера БФ "П-389" в честь Героя РФ, командира разведывательной роты соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии капитана Владислава Бочарова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В соединении морской пехоты при участии главы региона состоялось и открытие бюста Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты БФ гвардии капитану Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.
Владислав Бочаров 22 марта 2025 года погиб в Запорожской области. За мужество и героизм Владислав Бочаров удостоен звания Героя России посмертно, награжден медалью "Золотая звезда". Также в его наградном списке медали "За отвагу", Ушакова и две медали "За боевые отличия".
Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте в ходе специальной военной операции на Украине. Последний бой гвардии капитана произошел 26 марта 2022 года. Сводной роте под руководством Носова удалось сорвать нападение ВСУ, спасти подразделение морской пехоты от окружения, но в ходе боя командир получил смертельное ранение. За свой подвиг Носов был награжден званием Героя России посмертно.