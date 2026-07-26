Противодиверсионный катер Балтийского флота переименовали в честь Героя СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Противодиверсионный катер Балтийского флота «П-389» переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО.

Переименование катера состоялось в Балтийске в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области и героев России.

В соединении морской пехоты также открыли бюст Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.

КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Противодиверсионный катер Балтийского флота переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО, Противодиверсионный катер Балтийского флота переименован в честь капитана морской пехоты Владислава Бочарова, погибшего в ходе СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественное мероприятие состоялось в Балтийске - на главной базе Балтийского флота в день ВМФ при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и героев России - советника главы региона Андрея Козлова и военного корреспондента Евгения Поддубного.

"В ходе торжественного построения военнослужащих корабельных соединений флота в Военной гавани состоялось переименование противодиверсионного катера БФ "П-389" в честь Героя РФ, командира разведывательной роты соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии капитана Владислава Бочарова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В соединении морской пехоты при участии главы региона состоялось и открытие бюста Герою Российской Федерации, командиру десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты БФ гвардии капитану Владимиру Носову, погибшему в ходе специальной военной операции.

Владислав Бочаров 22 марта 2025 года погиб в Запорожской области. За мужество и героизм Владислав Бочаров удостоен звания Героя России посмертно, награжден медалью "Золотая звезда". Также в его наградном списке медали "За отвагу", Ушакова и две медали "За боевые отличия".