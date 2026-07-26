Юрист предупредил о рисках привязки карты к сервисам оплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Привязка банковской карты к сервисам оплаты может привести к незапланированным списаниям.
- Основные риски: платные подписки после пробного периода, технические сбои и взлом аккаунтов.
- Юрист советует привязывать карту только к проверенным ресурсам и регулярно проверять историю списаний.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Привязка банковской карты к сервисам оплаты удобна, но может обернуться незапланированными списаниями. О рисках агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
По словам эксперта, главная опасность — платные подписки, которые начинают списывать деньги после окончания пробного периода, а также технические сбои, приводящие к двойным списаниям. Кроме того, взлом аккаунта на любом из сервисов может дать мошенникам доступ к платежным данным.
"Привязывая карту к множеству профилей, пользователь множит потенциальные точки взлома. Если хакеры получат доступ к аккаунту на любом из этих сервисов, они смогут воспользоваться сохраненными платёжными данными", — предупредил Хаминский.
Юрист советует привязывать карту только к проверенным ресурсам, регулярно проверять историю списаний и по возможности вводить данные вручную для разовых покупок. Бдительность — главная защита денег в цифровую эпоху, заключил он.