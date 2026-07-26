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Юрист предупредил о рисках привязки карты к сервисам оплаты - РИА Новости, 26.07.2026
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02:10 26.07.2026
Юрист предупредил о рисках привязки карты к сервисам оплаты

Юрист Хаминский предупредил о рисках привязки карты к сервисам оплаты

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Привязка банковской карты к сервисам оплаты может привести к незапланированным списаниям.
  • Основные риски: платные подписки после пробного периода, технические сбои и взлом аккаунтов.
  • Юрист советует привязывать карту только к проверенным ресурсам и регулярно проверять историю списаний.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Привязка банковской карты к сервисам оплаты удобна, но может обернуться незапланированными списаниями. О рисках агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
По словам эксперта, главная опасность — платные подписки, которые начинают списывать деньги после окончания пробного периода, а также технические сбои, приводящие к двойным списаниям. Кроме того, взлом аккаунта на любом из сервисов может дать мошенникам доступ к платежным данным.
"Привязывая карту к множеству профилей, пользователь множит потенциальные точки взлома. Если хакеры получат доступ к аккаунту на любом из этих сервисов, они смогут воспользоваться сохраненными платёжными данными", — предупредил Хаминский.
Юрист советует привязывать карту только к проверенным ресурсам, регулярно проверять историю списаний и по возможности вводить данные вручную для разовых покупок. Бдительность — главная защита денег в цифровую эпоху, заключил он.
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