Юрист предупредил о рисках привязки карты к сервисам оплаты

По словам эксперта, главная опасность — платные подписки, которые начинают списывать деньги после окончания пробного периода, а также технические сбои, приводящие к двойным списаниям. Кроме того, взлом аккаунта на любом из сервисов может дать мошенникам доступ к платежным данным.