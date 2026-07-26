ЮНЕСКО включила в список наследия место высадки союзников в Нормандии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЮНЕСКО внесла пляжи французской Нормандии в список всемирного наследия.
- Пляжи известны высадкой войск союзников в ходе операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года.
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия пляжи французской Нормандии, где в 1944 году прошла операция "Оверлорд", в ходе которой во Франции высадились войска союзников по антигитлеровской коалиции.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французской Нормандии состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции, символизировавшей открытие второго фронта против нацистской Германии, со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии.