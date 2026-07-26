ЮНЕСКО включила в список наследия место высадки союзников в Нормандии

ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия пляжи французской Нормандии, где в 1944 году прошла операция "Оверлорд", в ходе которой во Франции высадились войска союзников по антигитлеровской коалиции.