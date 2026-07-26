Рейтинг@Mail.ru
ЮНЕСКО включила в список наследия место высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 26.07.2026 (обновлено: 14:13 26.07.2026)
ЮНЕСКО включила в список наследия место высадки союзников в Нормандии

ЮНЕСКО внесла в список наследия место высадки союзников в Нормандии в 1944 году

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЮНЕСКО внесла пляжи французской Нормандии в список всемирного наследия.
  • Пляжи известны высадкой войск союзников в ходе операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года.
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Организация ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия пляжи французской Нормандии, где в 1944 году прошла операция "Оверлорд", в ходе которой во Франции высадились войска союзников по антигитлеровской коалиции.
"Новое включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Пляжи высадки союзников в Нормандии", - говорится в сообщении ЮНЕСКО в социальной сети Х.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французской Нормандии состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции, символизировавшей открытие второго фронта против нацистской Германии, со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии.
Город Тир (Сур), Ливан - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой
22 июля, 17:06
 
В миреНормандияФранцияСШАЮНЕСКОВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала