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"Станет целью". В Иране пришли в ярость из-за вчерашней выходки Зеленского - РИА Новости, 26.07.2026
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18:01 26.07.2026 (обновлено: 20:57 26.07.2026)
"Станет целью". В Иране пришли в ярость из-за вчерашней выходки Зеленского

Али Никзад: Иран ответит на удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад заявил, что Тегеран не оставит без ответа удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тегеран не оставит без ответа удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад.
«

"Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа", — цитирует его агентство Fars.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Вчера, 19:11
Как сообщил в субботу МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки на борту произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.
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Вчера, 15:53
 
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