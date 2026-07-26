"Станет целью". В Иране пришли в ярость из-за вчерашней выходки Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад заявил, что Тегеран не оставит без ответа удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тегеран не оставит без ответа удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад.
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"Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа", — цитирует его агентство Fars.
Как сообщил в субботу МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки на борту произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.