Иран прекратил наносить ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Иранские вооруженные силы прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения атак американских военных на территорию исламской республики, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.