Иран прекратил наносить ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские вооруженные силы прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения атак американских военных на территорию Ирана.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Иранские вооруженные силы прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения атак американских военных на территорию исламской республики, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
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"Атаки (США – ред.) продолжались, пока не прекратились двое суток назад. Поскольку наша стратегия носит ответный характер, контрнаступательные операции Ирана также прекратились", - заявил Акраминия, его слова приводит иранское агентство Fars.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.