В Иране пригрозили расширить географию конфликта, если США продолжат атаки

ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить боевые действия, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.