В Иране пригрозили расширить географию конфликта, если США продолжат атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран может расширить географию конфликта и применить новые стратегии ведения боевых действий, если США продолжат боевые действия, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует, и американские военные провели несколько серий атак на Иран.
- Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить боевые действия, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
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"Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география (конфликта – ред.) станет еще больше, чем ранее. Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны", - приводит слова Акраминии иранский канал SNN.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.